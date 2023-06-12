После свадьбы в Австралии погибли 10 человек

Гости бракосочетания погибли в перевернувшемся автобусе: водитель был задержан. В результате аварии 10 человек погибли, 25 получили ранения.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Associated Press.

Туманной ночью в Австралии автобус, перевозивший гостей свадьбы, перевернулся. За рулем был 58-летний мужчина.

Авария произошла 11 июня в районе 23:30 в условиях тумана на кольцевой развязке на Вайн Кантри Драйв в городке Грета в регионе Хантер-Вэлли штата Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея.

Гости направлялись в свой отель после церемонии бракосочетания на местной винодельне. По данным, туман был слишком густым, невозможно было разобрать даже цвета мигалок машин полицейских, скорой помощи и пожарных.

«Для такого радостного дня, как этот, в прекрасном месте, закончиться такой ужасной гибелью людей и травмами - это так жестоко, так печально и так несправедливо», — прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Город Грета находится в самом сердце винодельческого региона Хантер-Вэлли. Это первый винодельческий регион Австралии.

Напомним, в июне этого года дочь Михаила Пореченкова также попала в ДТП. В настоящий момент против нее возбуждено уголовное дело. 18-летний пострадавший все еще находится без сознания, его состояние стабильно.