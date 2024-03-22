После смерти восьмиклассницы на вписке в Петербурге возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти восьмиклассницы на вписке. Задержан 35-летний подозреваемый. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что в одной из квартир северной столицы была найдена мертвой школьница, которую до этого искали двое суток. О ее кончине рассказал хозяин апартаментов, с которым она познакомилась вместе с подругой. Он признался, что начал общаться с девушками в Сети, думая, что им по 18 лет.

В один из дней он пригласил новых приятельниц к себе домой и стал ухаживать за одной из них. Другая же, по его словам, странно себя вела – невнятно разговаривала и шаталась. В итоге в какой-то момент она лишилась чувств, и ее сердце остановилось. Подруга, испугавшись, сразу же ушла из квартиры, а мужчина вызвал скорую помощь.

На данный момент россиянин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности. Подробности дела все еще выясняются.

Ранее в Ленобласти обнаружили труп пропавшей неделю назад девушки. Как стало известно, у нее отсутствовала обувь.