«После смерти в комнате нашли обручальное кольцо»: погибший в аварии сын Шаргунова хотел жениться на сокурснице

19-летний сын телеведущего Сергея Шаргунова хотел жениться на сокурснице. После смерти молодого человека в его комнате нашли кольцо.

Об этом изданию StarHit сообщил осведомленный источник.

«Батюшка говорит, что после смерти Ивана в его комнате нашли обручальное кольцо. Он хотел жениться на своей сокурснице», - поделился собеседник.

Батюшка лично был знаком с семьей и видел Ивана незадолго до аварии – с невестой он приходили за благословением, сообщил источник. Последний день жизни сын провел с отцом – собеседник говорит, что Иван будто предчувствовал смерть.

7 мая в Москве проходит прощание с Шаргуновым-младшим. На отпевании в храме святителя Николая были отец и его жена – праправнучка писателя Льва Толстого Анастасия Толстая. Маму Ивана не заметили на прощании – она давно проживает за границей.

Ранее сообщалось, что 2 мая Ивана сбила машина. Всего за месяц до этого ему исполнилось 19 лет.