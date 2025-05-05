Сын известного писателя и сценаристки «Аутсорса» погиб спустя месяц после 19-летия

В Москве погиб 19-летний сын сценариста сериала «Аутсорс» Анны Козловой и писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова Иван. 2 мая юношу сбила машина.

О случившемся в семье горе рассказала на своей странице во «ВКонтакте» писательница, главный редактор литературного журнала «Аврора» Кира Грозная.

«Дорогой Сергей, мы все с вами! Сил Вам! Светлая память Вашему Ване…Мои соболезнования Анне Козловой и Юрию Вильямовичу Козлову - матери и дедушке», - написала она.

26 марта Иван отметил свое 19-летие. Юноша учился на историческом факультете МГУ и параллельно помогал отцу. В 2024 году он снялся вместе с ним в программе на Первом канале «Подкаст. лаб».

Анна Козлова – дочь главного редактора «Роман-газеты» Юрия Козлова. Одна из ее книг, «F20», завоевала премию «Национальный бестселлер» в 2016 году. Анна реализовала себя и в качестве сценариста, написав сценарии к сериалам «Медиатор», «Кеша должен умереть», «Аутсорс» и многим другим известным проектам.

Сергей Шаргунов известный писатель, лауреат множества литературных премий, ведущий культурных передач на федеральных каналах. В 2016 году стал депутатом Госдумы.

В 2005 году у Сергея и Анны появился на свет сын Иван. Но спустя время супруги развелись. В 2017 году Шаргунов женился на праправнучке Льва Толстого Анастасии. При этом юноша поддерживал связь и с матерью, и с отцом.

Ранее стала известна причина смерти звезды «Метода» Артура Кочканяна. Актер, по предварительным данным, скончался после борьбы с раком.