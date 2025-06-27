После пяти часов поисков спасатели обнаружили тело 5-летнего мальчика, упавшего с катера в Химках

Спасатели извлекли из воды тело ребенка, который сегодня выпал из катера на канале имени Москвы в Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали Mash свидетели происшествия, находящиеся в момент трагедии на теплоходе поблизости, катер CHRIS CRAFT CORSAS 32 пролетел мимо них на высокой скорости, после чего влетел в бетонное ограждение. На вираже 5-летний малыш, который был на судне вместе с отцом, вылетел за борт. На нем не было спасательного жилета.

Очевидцы также добавили, что мужчина даже не прыгнул в воду за сыном. Вместо него помочь мальчику пыталась девушка с берега, но она не смогла его поймать. Ребенка унесло течением.

Спасатели до последнего не теряли надежду, поиски продолжались около 5 часов.

Против родителя мальчика, который управлял судном, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его обвиняют в нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта. Сообщатся также, что катер принадлежит ему.

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