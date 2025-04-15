После операции она очнулась со страшной болью: пациентке обожгли ноги грелкой с кипятком

Суд в Курганской области частично удовлетворил иск местной жительницы к больнице, в которой она получила травмы. Женщине обожгли ноги грелкой с кипятком, передает Ura.ru.

Пациентке сделали операцию по удалению аппендицита. После того как действие наркоза прекратилось, россиянка пришла в себя и почувствовала сильную боль в ногах. Оказалось, что грелка с кипятком, которую положила уборщица по указанию анестезистки, оставила ожоги.

Из-за этой ситуации женщина долгое время испытывала боль и не могла работать. Через суд пострадавшая потребовала возместить нанесенный ей ущерб. Суд частично удовлетворил иск жительницы Курской области и постановил выплатить ей 150 тысяч рублей из 250.

Ранее в одной из уфимских больниц мужчине не смогли сделать укол от бешенства. В медучреждении закончился этот препарат.