После нападения вернулся к просмотру: молодой человек избил мужчину из-за неправильной лезгинки

Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол в отношении жителя Ялты, который совершил нападение на мужчину. Поводом стала лезгинка, точнее ее неправильное исполнение, сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Очевидцы рассказали журналистам, что инцидент произошел на набережной курортного города. Там 20-летний молодой человек набросился на мужчину, который танцевал лезгинку. По мнению парня, оппонент неправильно исполнял движения.

После нападения избитый танцор остался лежать на земле. О его состоянии в настоящий момент ничего не известно. Хулиган, в свою очередь, после выяснения отношений на кулаках вернулся к просмотру танца в исполнении других артистов.

По факту случившегося на набережной организована проверка. В обстоятельствах конфликтной ситуации разбираются местные стражи порядка.

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