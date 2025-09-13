После этого животное отступило: 70-летняя женщина вцепилась зубами в шею питбуля, чтобы спасти своего пса

В США пожилая женщина спасла своего пса от агрессивного питбуля. Для этого 70-летней пенсионерке пришлось вцепиться зубами в шею бойцовской собаки, передает People.

История произошла в городе Орландо. Женщина прогуливалась по улице со своим питомцем. В какой-то момент на ее пса набросился агрессивный питбуль. Пенсионерка попыталась отогнать собаку при помощи трости, но ничего не получилось.

Отчаявшись, американка вцепилась зубами в шею питбуля. Только после этого животное отступило. Тогда же объявился хозяин бойцовской собаки — он просо взял ее на поводок и увел. Теперь мужчину разыскивает полиция.

«Я не могла разжать ему пасть, поэтому укусила. Во мне 41 килограмм! У меня просто нет сил!» — объяснила свои действия хозяйка пострадавшего пса.

Ранее сообщалось, что отец сломал позвоночник чихуахуа на глазах у своего ребенка. Владелица собаки обратилась с заявлением в правоохранительные органы.