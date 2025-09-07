Надежды мало, что привлекут к ответственности: мужчина сломал позвоночник чихуахуа на глазах у своего ребенка

Житель Новороссийска едва не убил чихуахуа, которая облаяла его дочь. Хозяйка собаки обратилась за помощью в полицию, но там ей заявили, что надежды на привлечение мужчины к ответственности мало.

Женщина, чей питомец серьезно пострадал, поделилась историей с Telegram-каналом ТВ Центр | ТВЦ. Она рассказала журналистам, что мужчина разозлился на гавкающую чихуахуа и пригрозил убить ее.

Дальнейшее сняли на видео камеры наблюдения. В опубликованном ролике отец девочки ударил тростью собаку, а затем направился от нее в сторону. Испуганный питомец со сломанным позвоночником попытался убежать, но попал под машину. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что экс-участница «Дома-2» попыталась натравить пса на кошку в подъезде. Она дала питомцу команду фас, но тот не стал нападать.