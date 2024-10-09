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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 октября 2024, 10:47
1 мин.

После допроса и общения с психологом: девочку, зарезавшую младших сестер, отправили в психиатрическую больницу

В Тольятти зарезавшую сестер девочку отправили в психиатрическую больницу .
После допроса и общения с психологом: девочку, зарезавшую младших сестер, отправили в психиатрическую больницу

© Freepik

Сотрудники Следственного комитета допросили 13-летнюю девочку, которую задержали после убийства младших сестер в Тольятти. Также с подростком пообщался психолог. После несовершеннолетнюю отвезли в психоневрологический диспансер на экспертизу, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, школьница по-прежнему находится в специализированном учреждении. До трагедии состояние девочки вызывало тревогу у педагогов. Они провели в классе психологическое тестирование, которое показало, что у несовершеннолетней «низкая социальная активность».

Девочка проживает с мамой и отчимом. Отец школьницы находится в зоне СВО. Семья на учете не состояла, но конфликты и скандалы в ней случались.

Школьницу подозревают в жестоком убийстве двух маленьких сестер во время отсутствия взрослых дома. При этом она уже оставалась с девочками в няньках раньше.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
дети
психиатрия