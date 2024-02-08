Поскользнулся и упал во дворе: актера и кинорежиссера Георгия Параджанова увезли на скорой

В Москве актера и кинорежиссера Георгия Параджанова увезли на скорой после падения. Он поскользнулся, как только вышел из подъезда.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел 7 февраля возле дома, расположенного на Скаковой улице. Параджанов вышел из подъезда, сделал нескольких шагов, затем поскользнулся и упал. После падения он с трудом смог подняться.

Режиссер обнаружил, что пропал телефон. Поиски не увенчались успехом. Тогда актер попросил соседа дать телефон и позвонил в скорую.

Врачи нашли у него травму ноги. Параджанова обследовали в больнице.

Актер так и не нашел телефон: вещь либо осталась в снегу, либо была похищена. Дочь приобрела ему новый смартфон.

Напомним, Параджанов известен по картинам «Все ушли», « С осенью в сердце» и другим работам.

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