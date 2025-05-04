«Уже собирались резать ногу»: актер Михаил Пуговкин сильно пострадал на Великой Отечественной войне

Звезда советского кино Михаил Пуговкин сильно пострадал на Великой Отечественной войне и едва не лишился ноги. Об этом в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ рассказала вдова актера Ирина Пуговкина-Лаврова.

Великая Отечественная война оставила отпечаток на семье Михаила Пуговкина. Его отец и оба брата погибли на фронте. Сам же будущий артист также стал участником боевых действий, когда в 1941 году отправился добровольцем на фронт. Уже через год под Ворошиловградом он был тяжело ранен в левую ногу.

По словам вдовы актера, кость не была задета, но у него произошло заражение крови, а рана начала гноиться. В результате у Михаила Пуговкина началась гангрена, и его привезли в госпиталь. Врачи собирались ампутировать артисту ногу. Однако в последний момент медсестра принесла телеграмму с подписью Иосифа Сталина, с требованием «прекратить бессмысленную ампутацию у солдат и офицеров». В результате ногу удалось спасти.

«Его положили на стол и без обезболивающих начали спускать гной, собирались уже резать ногу. Но тут принесли приказ Сталина „прекратить бессмысленную ампутацию конечностей у солдат и офицеров“», — поделилась Ирина Пуговкина-Лаврова.

Актера комиссовали с военной службы в 1942 году. Уже через год Михаил Пуговкин устроился в Московский театр драмы, а затем поступил в школу-студию МХАТ, куда, как отмечает вдова, «его взяли за талант».

Напомним, звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» ушел из жизни 25 июля 2008 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти стало обострение сахарного диабета.

Ранее мы писали о том, что вдова Михаила Пуговкина скончалась в возрасте 82 лет.