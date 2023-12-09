Посинела и не могла говорить: трехлетняя малышка умерла под Тверью из-за неверного диагноза

Трехлетняя девочка умерла от пневмонии в Тверской области. Мать ребенка утверждает, что ее дочь лечили от ротавируса: она обвиняет врачей в халатном отношении и бездействии.

По словам мамы девочки, у малышки поднялась температура до 39,5. Ребенка сильно рвало, и женщина решила вызвать скорую помощь, которая ехала из Твери четыре часа до их города Старицы. Медики, осмотрев девочку, вкололи ей жаропонижающее, но точный диагноз не поставили, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Затем родители вызвали участкового врача, который оставил запрос на приезд коллеги на следующий день. К ребенку в итоге никто не приехал, и малышке стало хуже — температура начала падать, а ее тело — леденеть. И родители вновь вызвали скорую помощь.

В итоге маму и малышку увезли в Старицкую больницу. Там врачи поставили диагноз — они утверждали, что у ребенка ротавирус. Медики сказали, что якобы в их учреждении такое заболевание не лечат. Отчаявшись, женщина поехала до Твери. В пути, говорит она, ее дочке не оказывали никакую помощь — медики только замеряли пульс, а девочка начала синеть.

Медики в больнице в Твери отправили маму с дочкой в другое учреждение, аргументировав это тем, что у них помочь не могут. На скорой они поехали в другую больницу, а малышка уже посинела и не могла говорить. Врачи успокаивали и говорили, что это от обезвоживания. В больнице у малышки уже не реагировали на свет зрачки, а реанимацию, как утверждает мама девочки, долго не могли освободить. После ребенок скончался.

Экспертиза показала, что малышка умерла от пневмонии — в ее организме не нашли вирусов. Мама девочки ждет результаты судмедэкспертизы и готовит обращение в Генпрокуратуру.

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