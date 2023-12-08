Съевший кимчи школьник умер от разрыва толстой кишки: медики нашли другую причину

Во Владивостоке ученик восьмого класса умер от разрыва толстой кишки. Он жаловался на боли после употребления кимчи, но медики выяснили другую причину случившегося. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мать 14-летнего школьника утверждает, что все произошло после употребления им корейского блюда. Женщина сообщила следователям, что 5 декабря мальчик поел кимчи и в последующие дни начал жаловаться на боли в животе, которые, по ее словам, привели к его внезапной смерти. Ребенка не стало 7 декабря, он находился дома.

Однако правоохранители поднимают вопрос о том, было ли кимчи действительно причиной произошедшего. Тело подростка было направлено на экспертизу, результаты которой показали, что предварительной причиной смерти ребенка стал разрыв толстой кишки, вызванный закрытой тупой травмой живота. Эксперты утверждают, что кимчи не могло стать источником такой травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.

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