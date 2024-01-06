Перестал дышать после прогулки: двухлетний мальчик скончался из-за аллергии на холод

Жертвой сильных морозов, которые захватили северо-запад и центр России, стал двухлетний малыш. Мальчик после прогулки с бабушкой и дедушкой в Ленобласти скончался из-за острой аллергической реакции на холод, передает 78.ru.

Трагичный случай произошел в Лодейном Поле накануне, 5 января, вечером. Дедушка с бабушкой привели с прогулки двухлетнего внука. После возвращения домой мальчик внезапно перестал дышать. На место вызвали скорую помощь.

Однако прибывшие медики не смогли спасти малыша. К моменту их прибытия тот уже скончался. По предварительным данным, причиной смерти мальчика стала острая аллергическая реакция на сильный мороз.

По факту случившегося организована проверка, в рамках которой выясняются обстоятельства и детали гибели ребенка.

Ранее в Северной столице четырехлетний ребенок попал в больницу. На него упал отец. В результате инцидента несовершеннолетний получил тяжелые травмы.