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СЛУЧИЛОСЬ
17:31, 30 декабря 2023
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Пошел в сторону дома: 14-летний мальчик со шрамом на лбу исчез после школьного бала

В Алапаевске 14-летний мальчик со шрамом на лбу пропал после бала в школе .

Пошел в сторону дома: 14-летний мальчик со шрамом на лбу исчез после школьного бала

© Freepik

В Алапаевске Свердловской области организованы поиски 14-летнего школьника, который пропал по пути домой. Несовершеннолетний возвращался из образовательного учреждения, где проходил бал, передает E1.ru.

Подросток не появлялся дома с 29 декабря. Накануне он посетил школьный бал, а после направился в сторону дома. Это видно по камерам видеонаблюдения. Телефон мальчика недоступен, в его поисках задействованы волонтеры и стражи порядка.

Узнать юношу можно по особым приметам. Рост школьника 175 сантиметров, он имеет худощавое телосложение. Волосы темно-русые, на голове, в районе лба, имеется шрам. В день исчезновения на мальчике были: черная куртка со вставками темно-серого цвета на спине, черные брюки, голубая рубашка и черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что родственники нашли мужчину, который пропал четыре дня назад в Приамурье. Россиянин едва не умер от холода.

Источник фото:Freepik
Источник:E1.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Пропажа
мальчик
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