Пошел на свет фонаря: как школьник выжил мокрым в лесу после нападения одноклассника

В Подмосковье школьник выжил мокрым в лесу после попытки 14-летнего одноклассника его покалечить и утопить. Ребенок шел на свет фонаря, который увидел далеко в поселке, и постучался в первый дом.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Известно, что в 8 часов вечера подросток постучался в дом – хозяева нашли абсолютно мокрого ребенка, в крови и тине. Он еле держался на ногах.

Ребенку вызвали скорую. Прибывшие врачи на месте обработали раны. Фельдшеры отметили, что лезвие ножа прошло в сантиметре от легкого.

Сейчас школьник находится в реанимации, угрозы жизни нет. С нападавшим работает полиция.

Напомним, в Талдомском городском округе подросток учинил расправу над одноклассником в лесу. Инцидент произошел 29 февраля. Подросток пригласил друга на прогулку в лесу, довел до канавы с запрудой и напал, ударив ножом. Причина нападения – ревность: одноклассница симпатизировала не ему.