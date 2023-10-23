Пьяный водитель врезался в забор монастыря, скрылся, а после вернулся с покаянием

Житель Амурской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП рядом с храмом. Мужчина на полной скорости въехал в ограду монастыря. После аварии он раскаялся в своем поступке, пишет Telegram-канал Baza.

ДТП произошло в ночь на 23 октября. Пьяный мужчина за рулем транспортного средства врезался в забор монастыря, а после, испугавшись, скрылся в неизвестном направлении. Утром последствия аварии заметил отец Афоний и работница храма — перед их взором предстали поломанная ограда и брошенный автомобиль.

На место случившегося был вызван наряд ДПС. Через некоторое время к монастырю вернулся и владелец машины. Мужчина попросили прощения у священнослужителей, а также пообещал восстановить ограду. Однако задержания избежать не удалось — водителя доставили в отдел. За аварию ему грозит крупный штраф и лишение права на управление транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что спортсменка, призер ЧР по вольной борьбе Светлана Ширяева попала в ДТП. Девушка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.