На Урале пенсионер застрелил во время охоты друга, перепутав его с лосем

В Свердловской области пожилой мужчина застрелил на охоте своего приятеля, приехавшего из Ханты-Мансийского автономного округа. Сообщается, что он спутал его с лосем.

10 декабря 67-летний охотник взял с собой друга в Манчажское хозяйство. Мужчина выстрелил, как думал в животное, но, оказалось, он целился в своего напарника. Пострадавший получил ранение в голову. К сожалению, спасти его не удалось. Он скончался в приемном покое больницы, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранительные органы занялись установлением обстоятельств всего произошедшего. Известно, что у мужчин было разрешение на охоту на территории хозяйства, однако стрелявшему пенсионеру все равно теперь грозит до двух лет лишения свободы за «причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что в Индии подросток похитил трехлетнего ребенка и обезглавил его в лесу. По предварительной версии следствия, школьник совершил ритуал жертвоприношения с использованием тантра-мантры.