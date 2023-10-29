Молодой человек убил бабушку и дедушку точильным камнем за равнодушие к личной трагедии

Суд вынес решение по делу 20-летнего жителя Тюменской области, который убил бабуку и дедушку точильным камнем. За совершенное преступление молодого человека приговорили к 16 годам колонии, передает 72.ru.

Убийство произошло в 2019 году. Тогда у молодого жителя Тюменской области умер отчим. Он сильно расстроился из-за случившегося. Но больше всего парня задело то, что его бабушка и дедушка не пришли на похороны.

В итоге молодой человек решил выяснить отношения с близкими. Он пришел в гости к бабушке и дедушке, которых застал за посиделками с другой родственницей. Женщина сделала парню замечание за то, что тот разбил кружку с алкоголем. Тот за высказывание в свой адрес разбил знакомой лицо. После гостья ушла, а молодой человек переключился на стариков. Сначала он забил точильным камнем дедушку, а потом расправился с бабушкой.

Убийство парень пытался замаскировать под суицид. Однако суд не поверил позиции жителя Омской области и признал его виновным в гибели пары.

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