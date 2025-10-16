Посетителей массово эвакуировали из «Крокус Экспо» из-за технической ошибки

Сотни людей внезапно эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо». Люди выбежали на улицу без верхней одежды.

Об эвакуации сообщил Telegram-канал «Звезда».

На публикуемых источником кадрах видно, что некоторые оказались на улице без курток, в одних футболках. Посетители рассказали, что их эвакуировали без объяснения причин.

Известно, что накануне в «Крокусе» открылась международная выставка парфюмерно-косметической отрасли.

Организаторы сообщили «Подъему», что «была техническая ошибка». Людей стали постепенно пускать в здание. Там отметили, что «все в порядке».

