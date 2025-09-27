«Это что-то новенькое»: Андрей Малахов об исчезновении его фамилии из дела о теракте в «Крокусе»

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения об исчезновении его фамилии из списка свидетелей по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.

Он опроверг утверждения о том, что был среди зрителей, пришедших на концерт рок-группы «Пикник».

«Друзья, это что-то новенькое. Не припомню, чтобы я был замечен в рядах поклонников группы "Пикник"», — написал Малахов в своем Telegram-канале.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Перед началом выступления группы «Пикник» мужчины с автоматами ворвались в зал, расстреляли зрителей и подожгли здание. В результате случившегося погибли 150 человек, еще 609 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуде продолжается допрос свидетелей защиты. Всего заявлено порядка 800 человек. Потерпевшими признаны 1,7 тысячи человек. При этом в списке свидетелей нет шоуменов Сергея Светлакова и Андрея Малахова. Если Светлаков рассказывал, что спасся, так как забаррикадировался с другими зрителями, то Малахов никогда не говорил, что присутствовал на концерте в день трагедии. На него якобы указали другие очевидцы.