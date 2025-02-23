Посетитель «Ласточкиного гнезда» скинул со смотровой площадки кошку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Неизвестный мужчина сегодня утром выбросил со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю, которая жила на протяжении 10 лет на территории достопримечательности. Как сообщили смотрители, все произошло около 10 утра.

«Неизвестный вначале подошёл, погладил её, увидел, что никого нет, взял, отнёс на смотровую и выкинул», — рассказали сотрудники объекта.

Внизу под смотровой площадкой находится обрыв со скалами высотой 40 метров. Неизвестный попал на камеры видеонаблюдения, его разыскивают правоохранители.

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