Посчитали виноватой: родственники заживо сожгли жену после случайной гибели ее мужа

В Индии родственники мужчины предположительно сожгли его жену через четыре дня после его случайной смерти. Об этом сообщает Tripura Info.

Трагедия произошла в штате Трипура. 9 сентября 34-лентний сотрудник буровой установки Просенджит Сутрадхар погиб от травм головы после того, как на работе на него упала тяжелая труба.

Через четыре дня тело его 32-летней супруги было обнаружено с ожогами рядом с железнодорожными путями в окрестностях города Агартала. Примерно в 500 метрах от их дома.

Новость о жестоком убийстве вызвала волну беспокойства среди местных жителей. Родственники погибшей тут же обвинили в ее смерти семью мужа.

По словам родных Гиты, близкие Просенджита сочли женщину виновной в его трагической гибели и ночью сожгли вдову. После чего бросили ее тело у путей, чтобы скрыть следы преступления.

Семья погибшей обратилась в полицию. Начато расследование.

