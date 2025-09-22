Мужчина в критическом состоянии после того, как откусил голову змее и провел с ней ночь

В Индии произошел странный случай. Мужчина откусил голову атаковавшей его змее и попал в больницу в критическом состоянии. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел в деревне Чияварам в Тоттамбеду-мандале округа Тирупати. Местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, поздно вечером возвращался домой, когда его укусил черный крайт — крайне ядовитая змея, опасная для человека.

Сообщается, что в ярости мужчина откусил рептилии голову. После этого он взял мертвую змею и принес домой, положил к себе в кровать и уснул рядом с ней. К утру его состояние ухудшилось из-за распространения яда по организму.

Семья пострадавшего срочно доставила его в государственную больницу в Шрикалахасти, где ему оказали первую помощь. Затем его перевели в государственную больницу общего профиля в Тирупати для дальнейшего лечения. Врачи сообщили, что его состояние остается критическим.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье подросток с опухшей ногой сутки скрывал от родителей укус змеи.