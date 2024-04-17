Посадивший самолет в новосибирском поле пилот ответил на слухи об увольнении

Пилот Сергей Белов, который в сентябре минувшего года экстренно посадил самолет в поле в Новосибирской области, не подтвердил свое увольнение из «Уральских авиалиний». Его слова приводит телеканал «360».

Как рассказал пилот, он не обладает информацией об источнике распространения подобных сведений. Белов также отказался уточнять подробности.

«Я не знаю, откуда эта информация», — заявил пилот.

При этом отвечать на уточняющие вопросы мужчина не стал, сославшись на то, что ответил на звонок, находясь в самолете.

Сегодня в различных СМИ появилась информация, что Сергей Белов написал заявление по собственному желанию после публикации итогового отчета расследования инцидента комиссией Росавиации. По данным журналистов, второй пилот еще находится в отпуске без содержания.

Напомним, у пассажирского самолета Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевшего 12 сентября из Сочи, при заходе на посадку в Омске отказала одна из трех гидросистем. Авиасудно пошло на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. В результате самолет совершил вынужденную посадку на пшеничном поле рядом с селом Каменка Новосибирской области, в 180 километрах от Новосибирска.

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