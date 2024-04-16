Две мамы подрались прямо на пороге детского сада и запутали полицейских

В Москве две матери подрались на пороге детского сада. Все случилось на глазах у детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После потасовки одной из участниц понадобилась помощь врачей, ее госпитализировали. Правоохранителям предстоит разобраться, кто из них виноват в конфликте и первый начал драку.

Жительница по имени Ирина рассказала журналистам о том, что на пороге учреждения на нее напала мама ребенка и стала бить по голове. По ее словам, на помощь пришел прохожий, который оттащил дебоширку. Ирина считает, что причиной нападения стал спор, который произошел днем ранее.

Она вспоминает, что к 8 Марта в садике проходил утренник. По словам женщины, напавшая мама была тогда с ребенком, который шумно себя вел. Другие родители заметили это, но ничего не говорили, а Ирина не выдержала.

«Я обернулась и сказала, что это просто неуважение к детям. Она мне ответила очень агрессивно, некорректно, нецензурно», – заявила жительница.

Женщина уверена, что после этих слов на нее затаили обиду. В результате потасовки у Ирины вырвали клок волос и оставили рваную рану на пальце. Кроме того, врачи обнаружили у пострадавшей сотрясение мозга. После обследования она направилась к полицейским, чтобы написать заявление, но там уже была та самая мама шумного воспитанника.

«Стоит взъерошенная женщина, немножко поцарапанная», – вспоминает подруга Ирины.

Как оказалось, та мама тоже считает себя пострадавшей. Она уверяет, что просто защищалась от Ирины, которая якобы хотела отомстить ей за грубые слова.

«Я вот не успела даже подойти, она выскакивает из детского сада и на меня напала с детьми. Она это делала при моих детях», – заявила она.

Другие родители после громкого скандала боятся за себя и за детей. По словам Ирины, они собирают подписи, чтобы детей той мамы перевели в другую группу. Сама она забрала документы сына и не хочет приходить в сад.

Отмечается, что правоохранители назначили судебные и медицинские экспертизы и направили материалы в надзорное ведомство, чтобы разобраться в ситуации.

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