Посадили в машину и надели мешок на голову: восьмилетняя девочка рассказала о своем похищении

Стали известны новые подробности истории с похищением восьмилетней девочки в Козельске Калужской области. После того как несовершеннолетнюю нашли, она рассказала о случившемся, передает РЕН ТВ.

Плачущую школьницу обнаружили в Тульской области. Похитители высадили ее на трассе. Местные жители увидели ребенка и сообщили о нем в полицию. Через некоторое время стражи порядка приехали за девочкой и она рассказала им о случившемся.

Так, по словам школьницы, по дороге ее встретили трое мужчин и женщина. Затем незнакомцы затолкали ребенка в машину, надели ему на голову мешок и повезли в неизвестном направлении. Через некоторое время девочка оказалась в частном доме, откуда ее повезли в другую область.

Ранее стали известны личности задержанных по подозрению в похищении восьмилетней девочки. Все они оказались членами одной семьи, которая считалась «странной».