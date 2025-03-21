«Издевательства не прекращаются»: сына участника СВО из Свердловской области снова избили в школе

Сотрудники правоохранительных органов расследуют случай избиения сына участника СВО в школе Невьянска Свердловской области. Несмотря на это, мальчик вновь подвергся издевательствам. По словам мамы, его опять избили в образовательном учреждении, передает Ura.ru.

Женщина рассказала журналистам, что ее 11-летнего ребенка с особенностями развития побили в школьном туалете. Некий ученик подошел к нему и сильно ударил по ноге. пострадавшему мальчику пришлось даже обратиться за медицинской помощью после нападения.

«Издевательства не прекращаются, судя по всему», — поделилась Полина.

Пока что мама школьника еще не ходила в полицию. Женщина не успела, так как разбирается с последствиями избиения сына в первый раз.

Ранее сообщалось, что в Москве из школы уволили охранника, который избил 14-летнюю волейболистку. Девочке были принесены извинения.