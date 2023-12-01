Поругались из-за расходов на лечение кота: пенсионер забил супругу до смерти канделябром

Пожилой американец предстанет перед судом за убийство супруги в ходе ссоры из-за кота. Мужчина повалил жену и забил ее до смерти канделябром, передает издание NBC Philadelphia.

Житель Пенсильвании позвонил в полицию 28 ноября и заявил, что кто-то ворвался в дом и убил его жену. Когда стражи порядка прибыли на место, то увидели пожилого мужчину в крови и труп женщины.

Сначала американец признался в убийстве жены в беседе с медиками, а потом сообщил об этом и правоохранителям. Оказалось, что он расправился с супругой с помощью канделябра.

Причиной ссоры, которая закончилась убийством, стал домашний питомец. Мужчина и женщина спорили о расходах на лечение кота. Сейчас обвиняемый в убийстве супруги пенсионер находится под стражей.

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