Портят камеру и разливают мочу кота: пенсионерки из Питера держат в страхе весь подъезд

В Санкт-Петербурге на улице Беринга пожилые жительницы одного из домов, со слов соседей, устраивают непотребные вещи в подъезде. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Жители уже несколько раз обращались в правоохранительные органы, но отмечается, что закон тут бессилен. Одна из пенсионерок пытается все время сломать камеру видеонаблюдения, но безуспешно, а вторая разливает в лифте мочу своего кастрированного кота.

Соседи продолжают писать заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что 14-летнему школьнику разорвали мочевой пузырь во время урока физкультуры в Екатеринбурге. Ученику стало плохо по возвращению из школы домой. В этот день он присутствовал на уроке физкультуры с остальными учениками.

Отмечается, что один из ребят ударил мальчика в живот. После окончания учебы он пожаловался отцу на плохое состояние. Родители не стали медлить и вызвали медиков, которые сразу отправили ребенка в реанимацию. После обследования они выяснили, что у пострадавшего разорвался мочевой пузырь. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.