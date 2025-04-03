Попытка доказать непричастность к убийству ребенка довела петербурженку до суда

Ошибка авторов документального фильма привела к вспышке травли и судебному разбирательству. Подробности истории приводит «Фонтанка».

Весной 2023 года Санкт-Петербург потрясло громкое убийство — 16-летний подросток при помощи молотка расправился с 13-летней девочкой и вместе со своей 15-летней подельницей закопал ее тело в лесу. По горячим следам было снято расследование, создатели которого вместо изображения подруги преступника вставили фотографию другой девушки. Вслед за этим в адрес последней посыпались угрозы.

«Люди выходили на меня, впоследствии писали мне угрозы по типу „когда ты выйдешь, мы тебя убьем“ или же „ты тварь“ — и все в таком роде, это еще милость. Были сообщения намного более ужасающие. В один момент пара человек писали, на какой станции метро я жила, мой адрес по прописке», — рассказала она в беседе с «Фонтанкой».

Пострадавшая по ее собственным словам, пыталась выйти на связь с авторами фильма и добиться справедливости. В конце концов ее изображение было вырезано — однако юристы режиссера решили подать на нее в суд из-за «оскорблений» и «клеветы».

Сама девушка намерена обратиться в прокуратуру и потребовать компенсации морального вреда.

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