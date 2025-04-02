Отвечал на сообщения от лица взрослых: юноша убил родителей и 10 дней прожил с ними в одном доме

Школьнику в США грозит большой срок за убийство родителей. Юноша расправился со взрослыми, а затем жил с их телами до тех пор, пока не пришли полицейские, передает The Mirror.

Тревогу забили в школе, где учится подросток. Он уже долгое время не посещал учебное заведение и не выходил на связь. Полицейские приехали навестить юношу и сразу же ощутили запах разложения.

В доме стражи порядка обнаружили два трупа — мужчины и женщины. Это были отчим и мама школьника. Сам он жил с телами на протяжении 10 дней. Несовершеннолетнего заподозрили в убийств родителей.

Как впоследствии выяснилось, подросток всячески пытался скрыть преступление. Он отвечал на сообщения, которые приходили взрослым, от их лица.

Ранее в США женщина расправилась с племянниками и ездила с их останками по стране. Машину с трупами в багажнике остановили полицейские.