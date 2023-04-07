Попытавшийся украсть чужого ребенка свердловчанин перепутал его со своим: виноват алкоголь

Появились новые подробности инцидента, произошедшего в Свердловской области. Житель Качканары, попытавшийся украсть из коляски чужого ребенка, просто перепутал его со своим. Сообщается, что недоразумение произошло из-за проблем мужчины с алкоголем. Об этом сообщило издание URA.RU.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал СМИ, что россиянину померещилось, что перед ним находится его родной малыш. Однако, когда он увидел его лицо, то осознал свою ошибку и поспешил скрыться. В итоге ребенок остался цел и нисколько не пострадал.

Также появилась информация, что мужчина проходит лечение в местной больнице. Медики отметили, что он злоупотреблял спиртным, так что такого рода галлюцинация могла возникнуть как раз из-за его проблемы.

Напомним, что о произошедшем стало известно благодаря очевидцам, опубликовавшим подробности в социальных сетях. По их словам, свердловчанин зашел в магазин, ударил продавщицу в живот и попытался забрать из коляски чужого ребенка. Мужчину довольно быстро задержали, а позже выяснили, что он уже был судим за мелкие кражи.

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