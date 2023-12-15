Популярный блогер назвала уборку снега «хорошей кардионагрузкой» для подростков

Блогер-миллионник и руководительница общероссийского общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская прокомментировала заявление мэра Магадана Юрия Гришана, предложившего привлекать к очистке улиц города школьников. Об этом пишет Газета.Ru.

«Уборка снега - это хорошая кардионагрузка, при которой задействуются вообще все группы мышц: сердечно-сосудистая, дыхательная и иммунная системы и опорно-двигательный аппарат», - заявила Лещинская.

Блогер уточнила, что медики нередко сравнивают подобное занятие с полноценной хоккейной тренировкой или с лыжным бегом. Она также добавила, что проблема огромных сугробов реально зафиксирована в регионе.

Кроме того, Лещинская подчеркнула, что мэр Магадана говорил о пришкольных территориях, а не о городских улицах. Она отметила, что школьникам ничего не угрожает, если они будут одеты в теплую одежду, закрывающую большую часть тела.

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