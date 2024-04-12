Попросил заказать ему плов и шашлык: следствие обнаружило новые подробности в деле Бишимбаева

Следствие выяснило новые подробности в деле об убийстве жены бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. Оказалось, что обвиняемый после многочасового избиения супруги попросил брата-ресторатора проверить ее, а также заказал себе шашлык с пловом, передает РИА Новости.

В Казахстане продолжают расследовать дело о гибели Салтанат Нукеновой, которая, по версии следствия, была избита до смерти своим супругом. На данный момент известно, что пара начала выяснять отношения в кафе Астаны, которое принадлежит брату Бишимбаева. В процессе бывший министр наносил жене побои. Когда истязание завершилось, то Куандык уложил Салтанат в VIP-кабинку и лег вместе с ней.

Через некоторое время мужчина проснулся и поехал по делам. О состоянии жены он осведомился у брата. Тогда же он заказал себе из его ресторана плов и шашлык. А вскоре стало известно, что избитая Нукенова скончалась от многочисленных травм.

Ранее сообщалось, что в суде представили расшифровку звонка мужа Салтанат Нукеновой в скорую. Экс-министр связался с медиками после расправы.