Попросил помочь найти пульт от телевизора: как бывший зэк заманил девятилетнюю девочку в квартиру

Стали известны подробности того, как житель Каменск-Уральского, недавно вышедший из колонии, попросил девятилетнюю соседку о помощи и запер ее у себя дома, передает Ura.ru со ссылкой на представителей СКР и ГУ МВД России.

В день происшествия школьница находилась дома с матерью. В какой-то момент к окну ее комнаты на первом этаже подошел некий мужчина. Девочка узнала его: тот был знакомом с сожителем матери и проживал в соседнем подъезде. Взрослый попросил ребенка помочь ему с поискам пульта от телевизора. Школьница согласилась, спросила разрешение у матери и отправилась в гости.

После завершения поисков мужчина стал препятствовать несовершеннолетней покинуть квартиру. А потом и вовсе заявил, что та будет жить с ним. Мама девочки забеспокоилась, что дочери давно нет, и позвонила знакомому. Он сначала солгал, что пульт еще не найден. Женщину это не убедило, и она подошла к квартире соседа. Она стала угрожать уральцу полицией и сожителем, если тот не выпустит школьницу. В итоге девочка воспользовалась моментом переговоров и выскочила в окно.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, насильно удерживавшего ребенка. По факту случившегося проводится проверка.