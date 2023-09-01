Не хотела учиться в школе: девятиклассницу нашли мертвой накануне 1 сентября

День знаний, который должен был стать праздником для школьников и родителей, обернулся для семейной пары из Подмосковья трагедией. Родители обнаружили 14-летнюю дочь мертвой накануне 1 сентября, передает Life.ru.

Юная жительница Наро-Фоминска умерла при загадочных обстоятельствах перед торжественным открытием нового учебного года. Бездыханное тело девочки обнаружили под окнами дома, где она проживала. Прибывшие на место медики попытались реанимировать подростка, но их старания оказались тщетными. По всей вероятности, девятиклассница получила смертельные травмы, упав с высоты. Эту и другие версии случившегося проверят сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, эмоциональное состояние школьницы было в норме. На учете в различных центрах она не состояла. Также стало известно, что подросток не желал продолжать учебу.

Ранее в Челябинской области День знаний омрачила похожая трагедия. Ученица одной из местных школ скончалась накануне 1 сентября. По предварительным данным, девочка отравилась грибами после похода в лес.