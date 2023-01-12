Попробовала всех: сотрудница полиции занялась сексом с шестью коллегами и лишилась работы

В США, штате Теннесси, замужняя сотрудница полиции и несколько ее коллег лишились работы из-за интимных отношений на рабочем месте. Разбирательства начались после того, как всплыли подробности сексуальной связи женщины с шестью сотрудниками правоохранительных органов и их женами.

Сообщается, что Меган Холл обменивалась интимными фото и занималась сексом со своими коллегами - сержантом Льюисом Пауэллом, офицером Хуаном Луго, сержантом Тай МакГоуаном, детективом Сенеки Шиллдсом и офицерами Патрихом Малиокко и Ларри Холледеем. Полицейская удовлетворяла мужчин орально и не только прямо на рабочем месте.

Секс происходил между Меган и коллегами в номерах отелей и их домах, также инциденты были в лодке и самом полицейском участке. После того как обо всем этом стало известно, Холл и всех ее партнеров по утехам уволили.

О неподобающем поведении сотрудницы полиции впервые заговорили после того, как мэр города Ла-Верн Джейсон Коул получил предупреждение о том, что Меган занималась сексом с офицером Малиокко и его женой Эми. Позже мужчина признал, что это происходило на регулярной основе, и Холл часто видели целующейся с его супругой. Патриха это не смущало, так как они с Эми состоят в свободных отношениях.

Открытый брак практикует и сама Меган. Узнав о том, что чета Малиокко разделяет ее взгляды, она предложила им заниматься сексом, хоть ее муж и был против этого. Также в интимных отношениях с полицейской сознались и остальные ее партнеры по увлечениям. Сержант Пауэлл сначала все отрицал, но потом был пойман на лжи и рассказал всю правду.

Также в ходе расспросов удалось узнать, что Малиокко сильно переживал за ее психическое здоровье. По словам коллег Хоул, однажды на вечеринке она сняла с себя рубашку, будучи уже сильно пьяной, а затем приставила незаряженный пистолет к виску и нажала на курок.

Начальник кадровой службы Эндрю Пэттон после проведенного расследования назначил крупные штрафы восьми сотрудникам полиции за секс на рабочем месте, лжесвидетельствование и сексуальное преследование.

Ранее свингеры из США разбогатели, занимаясь сексом с другими людьми и записывая порно с ними.