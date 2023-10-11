Попробовала шляпку гриба: девочку госпитализировали с отравлением после прогулки

Юная жительница Парголово в Санкт-Петербурге оказалась в медицинском учреждении после прогулки с матерью. Врачи диагностировали у несовершеннолетней пациентки отравление. По факту случившегося организована проверка, передает Фонтанка.

Экстренная помощь потребовалась юной петербурженке накануне, 10 октября. Около восьми вечера мама девочки вызвала ребенку скорую. Медики доставили несовершеннолетнюю в детскую больницу, где у нее диагностировали отравление. Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов была организована проверка. На данный момент известно, что мама гуляла с дочкой накануне около трех часов дня. В какой-то момент девочка якобы подобрала с земли шляпку гриба и попробовала ее. После этого ей стало плохо.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением ягодами ландыша. После госпитализации ребенка была назначена проверка.