Пописал в подъезде и был убит: в Набережных Челнах житель дома расправился с бомжом

В Набережных Челнах пьяный местный житель убил бомжа, который постоянно проживал в подъезде многоквартирного дома и справлял нужду в мусоропровод. Регулярно убирать грязь приходилось жене осужденного.

Трагедия произошла в марте 2020 года в жилом доме на проспекте Вахитова. Мужчина, изрядно выпив, вышел в подъезд покурить и увидел бомжа, который проживал в подъезде и ходил в туалет в мусоропровод. Жителю не понравилось такое поведение, и он попросил покинуть парадную. После чего вспыхнул конфликт. Пьяный челнинец нанес несколько ударов бездомному, отчего тот упал и ударился головой о бордюр. Нападавший попросил соседей вызвать скорую помощь, но мужчина умер от полученных травм до приезда медиков, сообщает пресс-служба суда.

В зале суда подсудимый раскаялся в содеянном. Виновного приговорили к семи годам колонии особого режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В суде учли, как смягчающее обстоятельство, так и отягчающее. Отягчающим обстоятельством послужило особо опасный рецидив преступления. Данный приговор пока не вступил в законную силу.

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