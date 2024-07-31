Избивших полицейских туристок из России не выпускают из Турции второй месяц. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянки начали драку с полицейскими в аэропорту Турции, в результате чего получили травмы. Как заявили в местной прокуратуре, за сопротивление силовикам в их стране грозит до 3 лет заключения. У одной из россиянок суд уже прошел: с нее сняли обвинения, но выезд из Турции не открыли. Дело второй женщины еще даже не рассматривали из-за отпуска судьи.

В сложившейся ситуации туристки вынуждены переезжать в новый отель каждую неделю. У них не хватает денег на съем комнаты.

Ранее 62-летняя туристка из России впала в кому на отдыхе в Турции. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Турции 24-летняя девушка провела ночь под кондиционером и попала в больницу.