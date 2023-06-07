Попарились: две россиянки сгорели в сауне

7 июня в Свердловской области во время пожара в сауне в Каменске-Уральске погибли две женщины. 36-летняя и 21-летняя женщины работали в местном магазине.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

«Тела двух погибших были обнаружены в нижнем белье на выходе из сауны», — пишет mk.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Он также добавил, что, по предварительной информации, девушки, надышавшись дымом, пытались выбраться из горящей сауны, но не смогли.

Сообщается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание нагревательного элемента банного комплекса.

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