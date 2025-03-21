Попали иглой в сонную артерию: россиянка лишилась матки после отказа в кесарево

27-летней девушке в Ханты-Мансийске врачи удалили матку сразу после родов. Пациентка винит врачей в том, что теперь не может иметь детей. Помимо этого, у нее появились проблемы со здоровьем якобы после грубого обращения медиков.

Случай произошел в декабре 2024 года, когда Елена поступила в роддом на девятом месяце беременности. Историю пациентки опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россиянка пояснила, что просила сделать ей кесарево сечение, но врачи настаивали на естественных родах. По словам пациентки, медики не давали ей пить, давили на живот во время родов и грубо обращались. Также Елена сообщила о проблемах после операции: врачи попали иглой в сонную артерию, образовалась гематома и временно пропала чувствительность в руке.

«Давление упало, вены все пропали, они начали целиться в шею и промазали по ней, попали в сонную артерию», — пояснил муж россиянки.

Елена и ее супруг хотят привлечь врачей к ответственности. СК возбудил уголовное дело о халатности, но Собчак утверждает, что медперсонал роддома, принимавший роды у девушки, продолжает работать как ни в чем не бывало.

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