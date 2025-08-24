Украинские мошенники придумали новую схему для развода россиян

Украинские мошенники начали применять искусственный интеллект для развода россиян. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Одной из их жертв чуть не стала 16-летняя москвичка. Девушка перешла по неизвестной ссылке, после чего ей написали с анонимного аккаунта в Телеграме и сразу же начали вымогать деньги. В переписке россиянке сказали, что у них якобы есть ее геоданные.

После ей начали угрожать слить в Сеть фото интимного характера, которые якобы успели скачать с ее телефона. Мошенники разговаривали на ломанном русском языке с перебивками на украинский. Они также попросили девушку сбросить снимки и видео, снятые с любым мужчиной. Подросток успела отправить кадры, но после поняла, что ее шантажируют.

Выяснилось, что практически весь диалог был выстроен нейросетью. На это указывали несвязные формулировки, повторяемость, механичность речи.

Ранее мы писали, что мошенники в России придумали новую схему обмана с бумажными письмами.