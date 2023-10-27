Молодой человек попал в больницу с ожогом промежности из-за взрыва зажигалки в кармане

Житель Северной столицы попал в больницу ночью из-за взрыва зажигалки в кармане. В результате случившего он получил ожоги. Состояние пациентка оценивается как удовлетворительное, передает 78.ru.

Инцидент произошел сегодня, 27 октября, ночью на Пулковском шоссе. В больницу за экстренной помощью обратился 29-летний молодой человек. Пострадавший петербуржец рассказал, что у него в кармане брюк взорвалась зажигалка. В результате случившегося житель Северной столицы получил термические ожоги кистей рук и промежности.

В итоге получившего травмы молодого человека госпитализировали. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент состояние петербуржца оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге пятилетний ребенок попал в больницу с ожогами. Мальчик получил травмы после приема ванны.