«Попала в плохой фильм с обратным отсчетом»: близкие погибших на «Титане» миллиардеров убиты горем

В четверг, 22 июня, стало известно о трагическом конце истории пропавшего близ обломков «Титаника» батискафа, на борту которого находились миллиардеры, желавшие своими глазами увидеть легендарный затонувший лайнер. Спустя несколько дней после того, как члены экипажа перестали выходить на связь, выяснилось, что под водой произошел взрыв, и все участники экспедиции погибли.

После объявления печальных новостей, родственники умерших не могут найти себе место. Они убиты горем, так как не в силах поверить в произошедшее. Многие теперь винят и власти США, которые не привлекали к поискам спасателей из других стран, и саму компанию, организовавшую опасное погружение. Близкие скончавшихся уверены – было упущено слишком много времени. Напомним, что OceanGate не сообщала о пропаже судна около восьми часов.

Самым молодым членом экипажа был 19-летний пакистанец, который, как выяснилось, лишился жизни из-за мечты отца. Сам он даже не хотел погружаться, так как ему не особо была интересна история «Титаника». Более того, по словам родных студента, он «чувствовал ужас» и «был не готов к поездке». Однако все-таки согласился ради папы, который буквально «болел» утонувшим лайнером. Так юноша хотел порадовать его на День отца.

«У меня такое чувство, что я попала в действительно плохой фильм с обратным отсчетом, но ты не знаешь, до чего ведет обратный отсчет. Лично мне было немного трудно дышать, думая о них», - делилась тетя студента.

Отметим, что многие до последнего верили, что все находящиеся на батискафе останутся живы, так как на борту также находился гендиректор компании, который знал все об аппарате. Его знакомый рассказывал СМИ, что команда с высокой вероятностью сразу приняла все необходимые меры, так как его друг должен был всем объяснить, как нужно себя вести при чрезвычайных ситуациях. Однако на момент этого интервью экипаж уже, скорее всего, был мертв.

Ранее стало известно, как подводные туристы могли сэкономить кислород на батискафе.