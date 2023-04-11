Попала в больницу: ученики начальной школы в Бурятии издевались и избивали одноклассницу

В одной из школ Бурятии ученики начальных классов издевались и избивали одноклассницу, но она ничего не рассказывала родителям. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инциденты происходили в Джидинском районе Бурятии. В конце февраля родители заметили у девочки синяки, но она не стала жаловаться. Страшное выяснилось только тогда, когда пострадавшая стала отказываться от еды из-за тошноты. Ее показали врачам, а они диагностировали сотрясение мозга.

По данным Telegram-канала «СРОЧНО И ТОЧНО», в Улан-Удэ медики назначили МРТ, показали девочку неврологу и психологу. Школьница почти месяц была на физической и психологической реабилитации. Пациентка призналась, что двое одноклассников периодически издевались и избивали ее.

СМИ пишут, что мама пострадавшей обращалась в ПДН, чтобы добиться проверки в начальных классах, но история стихла. Правоохранители узнали об истории из прессы. По данным прокуратуры России, региональное ведомство уже организовала проверку по факту применения насилия.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге матери детсадовцев устроили драку. Муж пострадавшей рассказал, что на его жену набросились из-за того, что их дочь якобы поломала оправу другого детсадовца, толкнув его. Выдвигающая обвинения начала кричать и требовать, чтобы ей оплатили ремонт очков, а затем и вовсе начала наносить удары. Потасовкой в детском саду заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.