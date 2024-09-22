Попала в 30-километровую пробку и скончалась от переохлаждения: жительница ЮАР погибла из-за мощного снегопада

В ЮАР местная жительница оказалась не готова к суровым погодным условиям, которые внезапно установились в стране. Мощный снегопад обрушился на несколько провинций. Женщина, пока стояла в 30-километровой пробке из-за него, погибла, передает Life.ru.

Провинции Африки в данный момент напоминают среднюю полосу России зимой. Там выпал снег, в результате чего в ряде городов отключилось электричество и перестал работать водопровод.

Кроме того, на дорогах образовались многокилометровые пробки. В одной из таких погибла 39-летняя женщина. Она умерла от переохлаждения в микроавтобусе. Огромное количество машин скопилось на трассе Дурбан — Йоханнесбург.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали африканца. Мужчина забросал бутылками машину скорой помощи. Он разозлился из-за отказа сделать ему прививку.