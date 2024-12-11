Попал в реанимацию после ДТП на мотоцикле: российский подросток неделю пролежал с прокушенным языком на Бали

Подросток из России неделю пролежал в больнице на Бали. Он получил тяжелые травмы в результате ДТП. Одну из них при это заметили спустя некоторое время после госпитализации. Оказалось, что у несовершеннолетнего гражданина РФ прокушен язык.

Родители 16-летнего подростка обвинили индонезийских врачей в халатности, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По их словам, те несвоевременно зафиксировали травму языка у школьника.

В итоге местные медики предложили сделать операцию юному пациенту. За процедуру они запросили 87 миллионов рупий, что в пересчете на рубли составляет 550 тысяч. Родители подростка отказались от операции и заявили, что обратятся за помощью к российским специалистам.

Ранее состояние несовершеннолетнего туриста оценивалось как критическое. Его госпитализировали с переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря.